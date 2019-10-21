В Казани из-за пожара в гостинице было эвакуировано 47 человек

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-21T10:26:29+03:00

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Накануне поздно вечером на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в Казани на улице Яхина горит гостиница «Кристалл».

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что очаг возгорания находится на подземной парковке. Там из-за короткого замыкания в сушилке для белья произошел пожар с последующим задымлением. Его быстро потушили.

Одновременно с этим из здания гостиницы было эвакуировано 47 человек – 9 сотрудников и 38 постояльцев. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU