В Казани из-за пожара в гостинице было эвакуировано 47 человек
Накануне поздно вечером на единый номер экстренных служб «112» поступило сообщение о том, что в Казани на улице Яхина горит гостиница «Кристалл».
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что очаг возгорания находится на подземной парковке. Там из-за короткого замыкания в сушилке для белья произошел пожар с последующим задымлением. Его быстро потушили.
Одновременно с этим из здания гостиницы было эвакуировано 47 человек – 9 сотрудников и 38 постояльцев. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото: МЧС Татарстана
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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