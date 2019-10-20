Администрация главы Чувашии потратит 1,2 миллиона рублей, чтобы определить уровень доверия населения к местной власти
Стало известно, что из бюджета Чувашии выделено почти 1,2 миллиона рублей на исследование, которое покажет уровень доверия жителей региона к власти. Тендер на проведение социологического исследования “Общественно-политическая ситуация в Чувашии” опубликован на сайте госзакупок.
Исполнитель заявки должен будет определить не только уровень доверия, но и оценку населения деятельности местных чиновников, удовлетворенность населения качеством оказания госуслуг, возможность возникновения акций протеста в республике и динамику материального положения населения региона за последние 2-3 года.
Согласно техзаданию, задачами исследования является: обозначение проблемного поля исследуемых районов и городских округов, а также показ оценки, данной населением уровню жизни в Чувашии и собственному материальному положению.
Подрядчик будет выбран посредством аукциона 28 октября. После, в течение 10 дней с момента заключения контракта, он должен будет обзвонить граждан республики и предоставить отчет исследования до 16 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU