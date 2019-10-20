2019-10-20T10:34:21+03:00
Происшествия

В Марий Эл неустановленный водитель устроил смертельное ДТП

ВАЗ-2170 съехал в кювет на 53 километре автодороги “Йошкар-Ола - Зеленодольск”
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: УГИБДД МВД Марий ЭЛФото: УГИБДД МВД Марий ЭЛ
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Утром в субботу, 19 октября, на 53 километре автодороги “Йошкар-Ола - Зеленодольск” в Звениговском районе произошла смертельная авария. Автомобиль ВАЗ-2170 съехал в кювет. По предварительным данным, его водитель ехал на высокой скорости, игнорируя погоду, вследствие чего не справился с управлением.

Как итог, в аварии погиб 28-летний пассажир легковушки, который не был пристегнут ремнем безопасности. Еще три человека были госпитализированы с различными травмами. Водитель неустановлен. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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