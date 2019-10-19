УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» на выезде
Казанский УНИКС на выезде в матче Единой лиги ВТБ уступил краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань».
Гости в стартовом составе выпустили на паркет: Эрика Макколлума, Вангелиса Манцариса, Дмитрия Узинского, Андрея Кощеева и Алекса Тайеса.
Первая и вторая четверти остались за хозяевами – 18:14 и 24:17. В третьем отрезке лучше себя показали казанцы – 22:31. В заключительной четверти снова побеждают хозяева.
Итоговый счет – 86:77. Казанцы не проигрывали в Краснодаре с мая 2017 года. Самым результативным игроком УНИКСа стал Эрик Макколлум, набравший 22 очка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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