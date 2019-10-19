В Казани мужчина избил свою пожилую мать, а девушка ранила ножом отца

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-19T19:15:22+03:00

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В Казани произошло два факта причинения тяжких телесных повреждений детьми своим родителям.

Так, в Ново-Савиновском районе нигде неработающая 31-летняя девушка из-за внезапно возникшей ссоры после совместного распития спиртных напитков нанесла проникающее ножевое ранение грудной клетки своему 58-летнему отцу.

А в Авиастроительном районе нигде неработающий и ранее судимый 61-летний мужчина на почве внезапно возникшей ссоры избил свою 82-летнюю мать. В результате женщину госпитализировали с ушибом головного мозга. В момент преступления нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

– Любого человека в состоянии алкогольного опьянения следует воспринимать как возможного агрессора: настроение у него быстро меняется, он ведет себя неадекватно и не может себя контролировать. Поэтому никогда не пытайтесь с ними говорить и тем более спорить, – напоминают в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU