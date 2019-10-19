В Марий Эл в результате аварии погиб непристегнутый пассажир

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-19T14:53:02+03:00

Машина вылетела в кювет, ещё три человека доставлены в больницу

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Рано утром 19 октября на 53 километре дороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» Звениговского района Марий Эл произошла авария. Неустановленный водитель ВАЗ-2170, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП 28-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье и не пристегнувшийся ремнем безопасности, скончался на месте. Еще трех человек доставили в больницу с различными травмами.

-В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU