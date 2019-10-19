2019-10-19T10:55:54+03:00
Спорт

В «Ак Барс» перешел нападающий из СКА Олег Ли

Контракт между хоккеистом и клубом действует до конца этого сезона
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».
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«Ак Барс» произвел обмен со СКА, в результате которого в Казань переезжает нападающий Олег Ли, а клуб из Санкт-Петербурга получит денежную компенсацию. Контракт форварда будет действовать до конца этого сезона. В «Ак Барсе» Ли будет выступать под номером 90.

Олег Ли родился 28 февраля 1991 года в Волгограде, является воспитанником школы московского «Динамо», крайний нападающий. На профессиональном уровне выступал за «Атлант» (Мытищи), «Титан» (Клин), «Лада» (Тольятти), «Адмирал» (Владивосток), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Амур» (Хабаровск), «СКА-Нева» и СКА (оба – Санкт-Петербург).

Всего в КХЛ сыграл 224 матча, набрав в них 64 очка. Является серебряным призёром чемпионата России 2010/11, чемпионом Универсиады 2015, бронзовым призёром чемпионата России 2018/19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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