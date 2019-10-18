В Татарстане разыскивают неизвестный грузовик, который насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-18T18:08:33+03:00

Прибывшим медикам "скорой" пришлось лишь констатировать смерть пострадавшей - от полученных травм женщина скончалась на месте Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сотрудники Госавтоинспекции Спасского района республики разыскивают грузовик, который 15 октября сбил пешехода, а после скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Наезд произошел 15 октября с 18.00 до 18.30 на трассе Болгар-Казань между селами Ярдам и Екатериновка. Как сообщили случайные свидетели, женщину сбил большегруз с красной кабиной. Сразу после наезда водитель скрылся, не оказав помощь пострадавшей. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Очевидцев просят позвонить по телефону (84347) 3-01-22.

ИСТОЧНИК KP.RU