2019-10-18T16:06:24+03:00
Общество

Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Совет Федерации РФ и ПАО «Ростелеком» заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве на ежегодном общероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи. Подписи на документе поставили заместитель председателя Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики при СФ Андрей Турчак и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Целью заключения меморандума является совместное развитие сквозных цифровых технологий и применение результатов национальной программы «Цифровая экономика» в приоритетных отраслях экономики в регионах России.

- Совет Федерации и «Ростелеком» намерены совместно работать над интеграцией и внедрением информационных ресурсов и цифровых технологий в регионах РФ, сбором лучших примеров цифровизации экономики для возможного масштабирования, - сказал Андрей Турчак.

В свою очередь Михаил Осеевский отметил, что у «Ростелекома» накоплен большой опыт реализации проектов по цифровой трансформации городских хозяйств.

- Российские города - это центры притяжения инновационных технологий. Мы активно внедряем концепцию «Умный город», системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, энергоэффективные технологии. Уверен, что сотрудничество с Советом Федерации позволит повысить уровень цифрового развития городов, что сделает их более безопасными и комфортными для жителей, - считает Михаил Осеевский.

Ежегодный общероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее» седьмой раз проходит в Сочи. Организатором мероприятия традиционно стал «Ростелеком» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Главная тема форума в 2019 году - развитие умных городов как экосистемы, которая предполагает цифровизацию всех отраслей: от организации безопасности и управления городским хозяйством до медицинского обеспечения и системы образования. На форуме рассматриваются вопросы реализации и финансирования проектов по созданию умных городов. Кроме того, обсуждаются проблемы, возникающие в процессе цифровизации.

* * *

Ежегодный общероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее» седьмой раз проходит в Сочи. Организатором мероприятия традиционно стал «Ростелеком» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Главная тема форума в 2019 году - развитие умных городов как экосистемы, которая предполагает цифровизацию всех отраслей: от организации безопасности и управления городским хозяйством до медицинского обеспечения и системы образования. На форуме рассматриваются вопросы реализации и финансирования проектов по созданию умных городов. Кроме того, обсуждаются проблемы, возникающие в процессе цифровизации.

Участниками форума стали представители федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации, бизнес-сообщества, заинтересованного в развитии цифровой экономики, ведущие эксперты в области информатизации различных отраслей.

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ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, платного ТВ «Ростелекома» - 10,2 млн пользователей, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Выручка группы компаний за I полугодие 2019 года составила 158,8 млрд руб., OIBDA достигла 53,5 млрд руб. (33,7% от выручки), чистая прибыль - 10,0 млрд руб.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

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