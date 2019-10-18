2019-10-18T16:17:24+03:00
Происшествия

В Татарстане ВАЗ-2114 после ДТП с иномаркой разорвало на части: один человек погиб, двое пострадали

По предварительным данным, в этой аварии вина усматривается за водителем отечественной легковушки [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в Высокогорском районе Татарстана сегодня, 18 октября. Примерно в 15.30 на 46-ом километре дороги Казань-Малмыж возле села Русские Урматы столкнулись ВАЗ-2114 и "Тойота". По предварительным данным, 41-летний водитель отечественной легковушки не учел погодные условия, и на большой скорости выехал на встречку, где его автомобиль врезался в "Тойоту".

Сила удара была такова, что "четырнадцатую" разорвало на части. Шансов выжить у водителя не было. Травмы получили пассажир и водитель "Тойоты".

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции МВД Татарстана.

В Татарстане ВАЗ-2114 после ДТП с иномаркой разорвало на части.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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