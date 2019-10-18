В Казани "Лексус" припарковали так, что слепой пешеход еле протиснулся

СЕГОДНЯ 18:58 2019-10-18T18:58:23+03:00

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Жители столицы Татарстана обсуждают фотографию парковки "Лексуса" в Вахитовском районе на протоке Булак. Водитель оставил дорогую иномарку прямо на тротуаре, за ограждением. С одной стороны - металлический забор, с другой - здание. И по этому узкому проходу едва протиснулся пешеход - мужчина с тростью, с которой передвигаются инвалиды по зрению.

Возмущенные горожане надеются, что этот снимок увидят сотрудники ГИБДД Казани и выпишут водителю штраф за такую парковку, и в следующий раз эвакуируют этот автомобиль на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU