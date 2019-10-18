В Казани идут поиски пропавшего 38-летнего мужчины, который не ориентируется в пространстве

СЕГОДНЯ 18:31 2019-10-18T18:31:16+03:00

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В пятницу, 18 октября, 38-летний житель Казани Руслан Андреев ушел из дома и пропал. Поиски мужчины начались так быстро, потому что он не ориентируется в пространстве, следовательно, нуждается в помощи.

Известно, что Руслан ростом около 165 сантиметров имеет среднее худощавое телосложение, короткие седые волосы и серые глаза. Из дома мужчина вышел в сером свитере на молнии с белым рисунком, бордовой футболке с длинными рукавами, черных спортивных штанах и галошах.

Всех, кто видел Руслана Андреева, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8 (800) 700 – 54 – 52.

ИСТОЧНИК KP.RU