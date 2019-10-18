Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Татарстана

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-18T15:02:45+03:00

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О предстоящем событии рассказали вчера, 17 октября, на пресс-конференции, посвященной реализации в Татарстане нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках масштабные форумы «Мой бизнес» проводятся в регионах России.

24 октября в столице Республики Татарстан пройдет ключевое событие года – самый масштабный предпринимательский форум «Мой бизнес». Одноименные форумы будут проходить по всей стране до конца года. Казань станет шестым городом, принимающим мероприятие на своей территории. В Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани, в IT-парке в Набережных Челнах и «Молодёжном центре» в Альметьевске ожидается порядка 9 тысяч гостей.

Основная площадка форума расположится в Казани, однако предприниматели Набережных Челнов и Альметьевска тоже смогут стать зрителями мероприятия. В эти города будет организована онлайн-трансляция со сцены форума и открытые мастер-классы спикеров: IT Park (г. Набережные Челны), Молодежный центр (г. Альметьевск). Для участия необходима регистрация на официальном сайте мероприятия.

На сцене форума выступят успешные предприниматели, эксперты, лидеры мнений. Ключевая цель события – дать аудитории стимул для развития своего дела, сформировать положительный образ предпринимателя и объединить усилия государства и бизнес сообщества для развития МСП в стране.

Форум «Мой бизнес» проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который является составной частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

О ходе реализации нацпроекта в Республике Татарстан рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. По словам министра, на реализацию нацпроекта в этом году Татарстану выделена самая крупная сумма – почти 1,6 млрд рублей. С учётом софинансирования и дополнительных средств из бюджета республики объем средств, выделенных на содействие развитию сектора МСП в Татарстане, составил более 2,6 млрд рублей.

Минэкономики Татарстана отмечает повышенный интерес предпринимателей к консультационной поддержке по вопросам ведения бизнеса: в текущем году за ней обратились более 10,5 тысяч человек. Также на 35,6% перевыполнен годовой план по действующему портфелю микрозаймов – их выдано уже более 650, на 73,6% реализованы годовые цели по обеспечению поручительствами, через которые предприниматели смогли привлечь заемное финансирование. Так, в 2019 году при плане в 2,2 млрд рублей, за 9 месяцев субъектам МСП удалось привлечь заемных средств на сумму 3,8 млрд рублей. С начала года оказана поддержка 362 ориентированным на зарубежные рынки предпринимателям. На экспорт выведено 64 компании.

По информации Абдулганиева, на данный момент в республике ведут предпринимательскую деятельность 155 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Численность самозанятых граждан уже достигла 37 тысяч человек.

- Причем есть очень интересная цифра - из них 4 тысячи самозанятых не являются татарстанцами, но осуществляют свою деятельность на территории республики, - сообщил Фарид Абдулганиев на пресс-конференции, отметив, что в основном, это представители соседних регионов.

Ожидается, что до конца 2019 года в республике в качестве самозанятых зарегистрируются не менее 60 тысяч человек.

- Руководство региона уделяет особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса. По многим параметрам мы опережаем показатели. В нашем регионе достаточно высокая предпринимательская активность, мы часто встречаемся с представителями малого и среднего бизнеса, обсуждаем волнующие их проблемы, совместно вырабатываем новые решения и идеи. Поэтому самый большой в России форум «Мой бизнес» пройдет именно для предпринимателей Татарстана, - подчеркнул Фарид Абдулганиев.

Как рассказал ректор Школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов, выступая на пресс-конференции, Татарстан ежегодного принимает крупные бизнес-мероприятия, однако форум «Мой бизнес» будет не похож ни на один из них.

- Наша цель - собрать на одной площадке активную часть населения, интересующуюся темой предпринимательства, и в режиме нон-стоп донести до них максимум полезной и интересной информации. Для этого мы подобрали самых разноплановых спикеров - представителей власти, маркетологов, экспертов по продажам, действующих успешных предпринимателей. Буквально сегодня подтвердилось участие Евгения Черняка в качестве спикера – это бизнесмен из топ 100 Forbes, автор популярного обучающего бизнес-канала на YouTube «Big Money», - добавил Григорий Аветов.

Ожидается, что до конца года форумы «Мой бизнес» пройдут ещё в порядка 20 городах России. Мероприятия уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске и Ростове-на-Дону и собрали более шести тысяч человек. Бесплатная регистрация продолжается на официальном сайте.