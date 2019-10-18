«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в спецформе с цитатой Тукая
В этом сезоне «Ак Барс» проведёт все матчи «Зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым» в новой спецформе: игровой свитер дополнили флагом Татарстана, золотой окантовкой, соответствующей гербу республики, и логотипом «Зелёного дерби».
На внутренней стороне воротника формы разместили цитату на русском языке великого татарского поэта Габдуллы Тукая из стихотворения «Бер татар шагыйрене с зл ре»: «Я недрогнувшей грудью встречаю удары».
Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».
– Строчка переведена на русский язык для зрителей, которые наблюдают за «Зелёным дерби» по всей стране – таким образом большее количество болельщиков смогут познакомиться с творчеством Тукая, – сообщили в пресс-службе ХК «Ак Барс».
Первое «Зелёное дерби» нового сезона пройдет 19 октября в Уфе. Встреча «Барсов» и «Салавата Юлаева» начнётся в 14:30 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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