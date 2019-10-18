Онкодиспансер Чувашии получил новое оборудование для гастроскопии за 12,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-18T19:38:02+03:00

Так стало возможно проведение осмотра папиллярного и сосудистого рисунков слизистой, а также опухолей [фото]

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Энодскопическое отделение чувашского клинического онкологического диспансера получило новое оборудование для гастроскопии за 12,8 миллиона рублей. Речь идет об универсальном видеоэндоскопическом комплексе последнего поколения для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Оборудование оснащено технологией узкоспектральной визуализации, которая позволяет выявить рак на ранней стадии. Кроме того, теперь в учреждении стало возможно проведение осмотра папиллярного и сосудистого рисунков слизистой и опухолей.

Фото: пресс-служба клинического онкологического диспансера Чувашии

- Аппараты этой серии снабжены инновационными технологиями, облегчающими их введение, - отмечает пресс-служба онкодиспансера.

Отметим, что оборудование было приобретено в рамках нацпроекта «Здоровье», программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

ИСТОЧНИК KP.RU