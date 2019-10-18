Онкодиспансер Чувашии получил новое оборудование для гастроскопии за 12,8 миллиона рублей
Энодскопическое отделение чувашского клинического онкологического диспансера получило новое оборудование для гастроскопии за 12,8 миллиона рублей. Речь идет об универсальном видеоэндоскопическом комплексе последнего поколения для исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Оборудование оснащено технологией узкоспектральной визуализации, которая позволяет выявить рак на ранней стадии. Кроме того, теперь в учреждении стало возможно проведение осмотра папиллярного и сосудистого рисунков слизистой и опухолей.
Фото: пресс-служба клинического онкологического диспансера Чувашии
- Аппараты этой серии снабжены инновационными технологиями, облегчающими их введение, - отмечает пресс-служба онкодиспансера.
Отметим, что оборудование было приобретено в рамках нацпроекта «Здоровье», программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».
ИСТОЧНИК KP.RU