2019-10-18T13:34:06+03:00
Общество

В Казани оштрафовали водителя, катавшего подруг в лифчиках в багажнике

Самих полуголых девушек еще разыскивают
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Очередной провокационный видеоролик казанского водителя оценили сотрудники Госавтоинспекции. 20-летний водитель "Лады Гранта" решил прокатить по городу своих друзей, но эта прогулка встала ему в 2,5 тысячи рублей штрафа. Дело в том, что молодой человек разрешил другу и двум подружкам сидеть в открытом багажнике автомобиля, и девушки решили снять одежду, оставшись в одних лифчиках. Веселая компания прокатилась по проспекту Победы.

Сотрудники Госавтоинспекцмм Казани вычислили нарушителя и пригласили его для беседы и составления в отношении его двух административных протоколов.

Так, за перевозку пассажиров вне салона автомобиля он заплатит 1000 рублей штрафа, а за нарушение расположения машины на проезжей части - 1,5 тысячи рублей.

Трех пассажиров из багажника иномарки пока не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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