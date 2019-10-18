В Казани оштрафовали водителя, катавшего подруг в лифчиках в багажнике
Очередной провокационный видеоролик казанского водителя оценили сотрудники Госавтоинспекции. 20-летний водитель "Лады Гранта" решил прокатить по городу своих друзей, но эта прогулка встала ему в 2,5 тысячи рублей штрафа. Дело в том, что молодой человек разрешил другу и двум подружкам сидеть в открытом багажнике автомобиля, и девушки решили снять одежду, оставшись в одних лифчиках. Веселая компания прокатилась по проспекту Победы.
Сотрудники Госавтоинспекцмм Казани вычислили нарушителя и пригласили его для беседы и составления в отношении его двух административных протоколов.
Так, за перевозку пассажиров вне салона автомобиля он заплатит 1000 рублей штрафа, а за нарушение расположения машины на проезжей части - 1,5 тысячи рублей.
Трех пассажиров из багажника иномарки пока не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU