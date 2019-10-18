2019-10-18T14:36:18+03:00
Происшествия

К 8,5 годам колонии приговорили жителя Чувашии за убийство младшего брата

На теле погибшего эксперты насчитали не менее восьми ножевых ранений
Олег ЛУГОВОЙ
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Рядовой застолье переросло в поножовщину.Рядовой застолье переросло в поножовщину.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как было доказано в суде, вечером 11 июня этого года в Новочебоксарске 54-летний местный житель у себя дома выпивал вместе со своим младшим 43-летним братом.

В один из моментов между родственниками вспыхнула пьяная ссора. Старший из них схватился за нож и нанес, как потом посчитали эксперты, не менее восьми ударов в грудь брата. Последний от полученных ранений вскоре скончался на месте преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- В итоге суд приговорил мужчину к наказанию в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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