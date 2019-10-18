2019-10-18T13:13:11+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле ищут пропавшего 87-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи

О местонахождении Анатолия Меркушева ничего не известно с 16 октября
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Йошкар-Оле начались поиски 87-летнего Анатолия Меркушева, который ушел из дома в среду, 16 октября, и пропал. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Известно, что мужчина ростом около 166 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на Анатолии была черная кроличья шапка, синий плащ, пиджак и толстовка, черные брюки и черные зимние полусапоги.

Всех, кто имеет информацию о местоположении Анатолия Меркушева, просьба сообщить об этом по телефонам 112 и 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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