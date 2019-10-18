В Йошкар-Оле ищут пропавшего 87-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи
В Йошкар-Оле начались поиски 87-летнего Анатолия Меркушева, который ушел из дома в среду, 16 октября, и пропал. Пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Известно, что мужчина ростом около 166 сантиметров имеет худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на Анатолии была черная кроличья шапка, синий плащ, пиджак и толстовка, черные брюки и черные зимние полусапоги.
Всех, кто имеет информацию о местоположении Анатолия Меркушева, просьба сообщить об этом по телефонам 112 и 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU
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