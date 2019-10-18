В Татарстане создадут региональный фонд защиты обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-18T12:34:24+03:00

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В Татарстане создадут свой фонд, который возьмет на себя функции по защите обманутых дольщиков. В частности, он будет завершать возведения долгостроев. Соответствующее решение было принято Кабмином республики.

Так, региональному фонду защиты обманутых дольщиков будут переданы объекты обанкротившихся застройщиков, в отношении которых введено конкурсное производство. А деньги на завершение строительства будут выделяться в том числе и из Федерального фонда по защите обманутых дольщиков.

Учредителем регионального фонда станет министерство строительства Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU