В Новочебоксарске школу закрыли на карантин из-за массовой пневмонии у детей
Заболевших учеников госпитализировали
Первый ребенок госпитализирован 27 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Десять учащихся школы №17 в Новочебоксарске заболели внебольничной пневмонией. В связи с этим учреждение закрыто на карантин вплоть до 26 октября.
- Дети с пневмонией средней степени тяжести госпитализированы в детский стационар Новочебоксарского медицинского центра, им оказана вся необходимая медицинская помощь, - сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Известно, что первый ребенок госпитализирован 27 сентября. На сегодня четыре школьника уже выписаны из стационара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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