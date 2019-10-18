2019-10-18T12:48:00+03:00
Происшествия

В Новочебоксарске школу закрыли на карантин из-за массовой пневмонии у детей

Заболевших учеников госпитализировали
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Первый ребенок госпитализирован 27 сентябряПервый ребенок госпитализирован 27 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Десять учащихся школы №17 в Новочебоксарске заболели внебольничной пневмонией. В связи с этим учреждение закрыто на карантин вплоть до 26 октября.

- Дети с пневмонией средней степени тяжести госпитализированы в детский стационар Новочебоксарского медицинского центра, им оказана вся необходимая медицинская помощь, - сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

Известно, что первый ребенок госпитализирован 27 сентября. На сегодня четыре школьника уже выписаны из стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане бизнесмену, по чьей вине погибли два человека, дали 3,5 года колонии-поселения
Детский омбудсмен Татарстана приедет в Набережные Челны, чтобы обсудить конфликт родителей и учителей школы №55
С 29 октября из аэропорта Казани запускаются новые авиарейсы в Череповец
В Татарстане ВАЗ-2114 после ДТП с иномаркой разорвало на части: один человек погиб, двое пострадали
Совет Федерации и «Ростелеком» будут вместе развивать сквозные цифровые технологии в регионах России
19 октября в Татарстане может пойти мокрый снег
Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование дочери
«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в спецформе с цитатой Тукая
Форум «Мой бизнес» охватит сразу три города Татарстана
К 8,5 годам колонии приговорили жителя Чувашии за убийство младшего брата
С начала 2019 года в Татарстане в два раза увеличилось число владельцев машино-мест
«Ак Барс» завершил домашнюю серию победой над «Йокеритом» в овертайме
В Казани оштрафовали водителя, катавшего подруг в лифчиках в багажнике
В Йошкар-Оле ищут пропавшего 87-летнего пенсионера, который нуждается в медпомощи
В Татарстане создадут региональный фонд защиты обманутых дольщиков
ВТБ развивает сотрудничество с правительством Республики Татарстан
В Казани появится прямой выезд с улицы Аббасова на Мамадышский тракт
В Чувашии пенсионер погиб из-за курения в постели