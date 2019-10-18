В Новочебоксарске школу закрыли на карантин из-за массовой пневмонии у детей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-18T12:48:00+03:00

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Десять учащихся школы №17 в Новочебоксарске заболели внебольничной пневмонией. В связи с этим учреждение закрыто на карантин вплоть до 26 октября.

- Дети с пневмонией средней степени тяжести госпитализированы в детский стационар Новочебоксарского медицинского центра, им оказана вся необходимая медицинская помощь, - сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

Известно, что первый ребенок госпитализирован 27 сентября. На сегодня четыре школьника уже выписаны из стационара.

ИСТОЧНИК KP.RU