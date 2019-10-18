В Чувашии пенсионер погиб из-за курения в постели
Непотушенный окурок стал причиной пожара в деревне Осинкино
Фото: пресс-служба МЧС Чувашии
Изменить размер текста:
В четверг, 17 октября, в полдень в деревне Осинкино на улице Новой загорелся частный дом. Подробности пожара сообщает МЧС Чувашии.
Когда на место прибыли огнеборцы, пламя уже повредило внутреннюю отделку дома. В одной из комнат было обнаружено тело 68-летнего пенсионера.
По предварительной версии, погибший мужчина курил в постели. Непотушенный окурок и стал причиной пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»