В Казани двое грабителей отобрали у прохожего телефон и банковскую карту
Нападение на жителя столицы Татарстана произошло в ночью в среду, 16 октября, в Авиастроительном районе на улице Айдарова. Мужчина возвращался домой, когда к нему подошли двое неизвестных. Злоумышленники угрожая ему расправой отобрали у потерпевшего сотовый телефон, банковскую карту и ключи, после чего сбежали.
На розыск нападавших отправились патрульные экипажи Росгвардии Татарстана. Потерпевший подробно описал приметы злоумышленников, и вскоре одного из них удалось обнаружить и задержать недалеко от места нападения.
- Для дальнейшего разбирательства задержанного 30-летнего жителя Казани передали сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сотовый телефон и другие личные вещи возвращены владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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