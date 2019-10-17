2019-10-17T19:59:03+03:00
Происшествия

Татарстанец, убивший подругу за то, что та заразила его ВИЧ, приговорен к 11 годам колонии

Ссора произошла на берегу реки
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Альметьевске 41-летнего мужчину суд признал виновным в убийстве сожительницы. Как было доказано, 29 апреля этого года в селе Русский Акташ на берегу реки Акташка он по пьяни поссорился со своей 32-летней подругой. Осужденный обвинил женщину в том, что та заразила его ВИЧ-инфекцией. В ходе скандала мужчина от ярости накинул на шею избранницы ремень от сумки и задушил ее. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемого задержали. Оказалось, что ранее он уже был судим.

- С учетом особо опасного рецидива преступлений, суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данный приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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