2019-10-17T20:05:52+03:00
Звезды

В Казани в четвертый раз пройдет неделя турецкого кино

Показы состоятся с 25 по 28 октября
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: сайт кинотеатра «Мир».Фото: сайт кинотеатра «Мир».
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В Казани с 25 по 28 октября уже в четвертый раз пройдет неделя турецкого кино. Так, в первый день серию показов откроет драматическая комедия «Газированная вода для ифтара». Тогда же состоится и церемония открытия недели.

Далее, 26 октября зрители смогут посмотреть драму «Желтая жара». 27 октября - комедийную драму «Фокусник». 28 октября неделю завершит романтическая драма «Кислые яблоки». Начало показов всех картин назначено на 19.00. Посмотреть их можно будет в кинотеатре «Мир». Все представленные фильмы вышли в 2016-2017 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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