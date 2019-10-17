К концу 2020 года в Марий Эл не останется обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-17T19:01:54+03:00

В 2018 году правительством региона был разработан и утвержден Главой Марий Эл план по ликвидации проблемных домов Фото: Олег УКЛАДОВ

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Стало известно, что к концу 2020 года все обманутые дольщики Марий Эл получат долгожданное жилье. Об этом говорилось на совещании в правительстве республики, провел которое глава региона Александр Евстифеев.

На данный момент в Марий Эл имеется три проблемных жилых дома. Однако еще в 2018 году был разработан и утвержден план по решению ситуации с их обманутыми дольщиками.

Речь идет о 106-квартирном доме в микрорайоне Гомзово и 148-квартирном дом на улице Карла Маркса и площади Революции в Йошкар-Оле, а также о многоквартирном доме на улице Молодежная в селе Семеновка.

Многоэтажка на улице Карла Маркса и площади Революции будет готов к заселению уже в конце текущего года, а оставшиеся две – в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU