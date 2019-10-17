2019-10-17T19:01:54+03:00
Общество

К концу 2020 года в Марий Эл не останется обманутых дольщиков

На данный момент в республике имеется три проблемных жилых дома
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В 2018 году правительством региона был разработан и утвержден Главой Марий Эл план по ликвидации проблемных домовВ 2018 году правительством региона был разработан и утвержден Главой Марий Эл план по ликвидации проблемных домовФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что к концу 2020 года все обманутые дольщики Марий Эл получат долгожданное жилье. Об этом говорилось на совещании в правительстве республики, провел которое глава региона Александр Евстифеев.

На данный момент в Марий Эл имеется три проблемных жилых дома. Однако еще в 2018 году был разработан и утвержден план по решению ситуации с их обманутыми дольщиками.

Речь идет о 106-квартирном доме в микрорайоне Гомзово и 148-квартирном дом на улице Карла Маркса и площади Революции в Йошкар-Оле, а также о многоквартирном доме на улице Молодежная в селе Семеновка.

Многоэтажка на улице Карла Маркса и площади Революции будет готов к заселению уже в конце текущего года, а оставшиеся две – в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани в четвертый раз пройдет неделя турецкого кино
Татарстанец, убивший подругу за то, что та заразила его ВИЧ, приговорен к 11 годам колонии
В Чувашии чиновников все же застрахуют от несчастных случаев на работе за счет бюджета
В Йошкар-Оле две пенсионерки пострадали в результате резкого торможения троллейбуса
В Набережных Челнах задержали мужчину, пугавшего прохожих пластмассовым пистолетом
Власти Чебоксар решили отказаться от Wi-Fi в городских троллейбусах
В Татарстане из-за хлопка с газового баллона погиб один человек
УНИКС одержал первую победу в Еврокубке
Форвард «Ак Барса» о рождении сына: Мы долго ждали, наконец-то это случилось
Фонды ВТБ стали лидерами по привлечению средств
В Марий Эл 18-летний парень устроил массовое ДТП с пятью пострадавшими
Сотрудника КАМАЗа разобрали конвейер сборки двигателей ради челенджа