К концу 2020 года в Марий Эл не останется обманутых дольщиков
Стало известно, что к концу 2020 года все обманутые дольщики Марий Эл получат долгожданное жилье. Об этом говорилось на совещании в правительстве республики, провел которое глава региона Александр Евстифеев.
На данный момент в Марий Эл имеется три проблемных жилых дома. Однако еще в 2018 году был разработан и утвержден план по решению ситуации с их обманутыми дольщиками.
Речь идет о 106-квартирном доме в микрорайоне Гомзово и 148-квартирном дом на улице Карла Маркса и площади Революции в Йошкар-Оле, а также о многоквартирном доме на улице Молодежная в селе Семеновка.
Многоэтажка на улице Карла Маркса и площади Революции будет готов к заселению уже в конце текущего года, а оставшиеся две – в конце 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU