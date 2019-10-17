2019-10-17T18:36:19+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах задержали мужчину, пугавшего прохожих пластмассовым пистолетом

Он также ходил по торговому центру с кухонным ножом в руках
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана.Фото: пресс-служба Росгвардии Татарстана.
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Около полудня в торговом центре на улице Шамиля Усманова в Набережных Челнах сработала тревожная сигнализация.

Приехавшим на место сотрудникам Росгвардии директор магазина рассказала, что персонал и посетителей заведения напугал мужчина, несколько минут назад разгуливавший с кухонным ножом в руках.

По словам очевидцев, он подошел к кассе и демонстративно приставил нож к своему горлу. Именно тогда администратор и нажала на кнопку вызова группы задержания ОВО. После этого мужчина поспешил удалиться.

Сотрудники вневедомственной охраны нашли и задержали его неподалеку от торгового центра и доставили в отдел полиции. Также выяснилось, что часом ранее, этот же мужчина угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет около автобусной остановки «Тимирязевский проезд».

– Задержанным оказался 45-летний житель Набережных Челнов, ранее судимый по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью» и «Наркотики». При досмотре у него обнаружили кухонный нож и черный пластмассовый пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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