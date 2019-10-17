Форвард «Ак Барса» о рождении сына: Мы долго ждали, наконец-то это случилось

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-17T17:19:14+03:00

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15 октября форвард «Ак Барса» Станислав Галиев стал отцом. Перед игрой с «Йокеритом» хоккеист рассказал о впечатлениях от рождения сына и вспомнил встречу с финским клубом в начале сезона.

15 октября вы стали отцом. Как ощущения?

− Эйфория, эмоции зашкаливают. Мы долго ждали, наконец-то это случилось. Все радостные, довольные, – передает слова Галиева пресс-служба клуба.

С «Йокеритом» уже играли в этом сезоне. Сейчас команда набрала неплохой ход, что можете о них сказать?

− Честно, пока мне трудно что-то сказать – думаю, сейчас нам покажут видео. С того матча, думаю, многое изменилось, это было начало сезона. Тогда команды только набирали ход, поэтому лёгкой прогулки точно не будет. Получится хорошая игра как для команд, так и для болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU