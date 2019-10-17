В Марий Эл 18-летний парень устроил массовое ДТП с пятью пострадавшими

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-17T16:46:57+03:00

По предварительным данным, молодой человек на «Ладе» не уступил дорогу иномарке

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Накануне, около 19.00 на 22 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Медведовском районе Марий Эл произошла массовая авария с участием автомобилей ВАЗ-2111, Geely и Infiniti. По предварительным данным, виновником ДТП стал 18-летний водитель отечественной легковушки.

Так, молодой человек, разворачиваясь на своей «Ладе» вне перекрестка, не уступил дорогу автомобилю Geely, которым управляла 26-летняя девушка. От удара иномарку отбросило на машину марки Infiniti, которая двигалась в попутном направлении. За ее рулем был 33-летний мужчина. От этого удара его автомобиль съехал в кювет.

- В аварии пострадал водитель ВАЗ-2111 и двое его пассажиров 33-х и 22-х лет, а также девушка-водитель и 26-летняя пассажирка Geely, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU