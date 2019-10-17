За 9 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 228,3 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-17T15:32:58+03:00

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В этот четверг на республиканском совещании в Доме правительства глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил, что за 9 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет региона поступило 228,3 миллиарда рублей. По этому показателю республика заняла пятое место среди субъектов РФ. При этом расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 212,8 миллиарда рублей.

Также министр доложил о том, каким видится проект бюджетов региона на 2020-2022 годы. Так, в следующем году доходы должны составить 264,8 миллиарда рублей, а расходы – 267,9 миллиарда. В итоге дефицит будет равен порядка 3,1 миллиарда.

При этом консолидированный бюджет, то есть с учетом доходов муниципальных образований, планируется на отметке 310,2 миллиарда рублей и с расходами в 313,1 миллиарда. Дефицит будет равен 2,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU