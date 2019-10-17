В Марий Эл неопытный водитель устроил аварию с тремя автомобилями и пяттю пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-17T10:45:16+03:00

Один из автомобилей вылетел в кювет после столкновения

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Авария произошла во вторник, 17 октября, в 18.55 на 22 километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" в Медведевском районе республики. По предварительным данным, 18-летний неопытный водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2111, пытался совершить разворот вне перекрестка. При этом он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Geely, которой управляла 26-летняя девушки-водителя. После этого в Geely врезалась следовавшая сзади автомашина Infiniti под управлением 33-летнего водителя. После ДТП Infiniti вылетела в кювет.

- В результате аварии в больницу отправили пятерых пострадавших - водителя ВАЗ-2111, пассажиров ВАЗ-2111 33-х и 22-х лет, девушку-водителя и девушку-пассажиар 26-ти лет автомашины Geely, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU