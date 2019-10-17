В Чебоксарах во время погони за "бесправником" в аварии погиб пассажир легковушки

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-17T09:01:15+03:00

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Серьезное ДТП произошло на улице Энтузиастов в столице Чувашии днем во вторник, 16 октября. По предварительным данным, 21-летний местный житель, не имеющий водительских прав, решил покататься. Вместе с 18-летним приятелем на красной "классике" - ВАЗ-2106, он попался на глаза патрульному экипажу ДПС на кольце возле остановки общественного транспорта "Роща". На сигнал полицейских остановиться водитель только прибавил газ. В результате непродолжительной погони удиравший от госавтонспекторов автомобиль вылетел на встречку и врезался в "Ладу Приору".

В результате ДТП пострадали три человека - оба водителя и пассажир "классики". Пассажира вырезали из искореженного салона сотрудники МЧС Чувашии. Несмотря на усилия медиков, молодой человек скончался в больнице от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU