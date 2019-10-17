2019-10-17T09:01:15+03:00
Происшествия

В Чебоксарах во время погони за "бесправником" в аварии погиб пассажир легковушки

В больницу с травмами отправили двух водителей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло на улице Энтузиастов в столице Чувашии днем во вторник, 16 октября. По предварительным данным, 21-летний местный житель, не имеющий водительских прав, решил покататься. Вместе с 18-летним приятелем на красной "классике" - ВАЗ-2106, он попался на глаза патрульному экипажу ДПС на кольце возле остановки общественного транспорта "Роща". На сигнал полицейских остановиться водитель только прибавил газ. В результате непродолжительной погони удиравший от госавтонспекторов автомобиль вылетел на встречку и врезался в "Ладу Приору".

В результате ДТП пострадали три человека - оба водителя и пассажир "классики". Пассажира вырезали из искореженного салона сотрудники МЧС Чувашии. Несмотря на усилия медиков, молодой человек скончался в больнице от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани обновленный волонтерами "Том Сойер Фест" подключили к коммунальным сетям
В Татарстане ЧП на железной дороге: с рельс сошли два вагона с пшеницей
В Казани легковушка сбила на "зебре" 6-летнего мальчика
В Казани приставы арестовали автокран
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Zомбилэнд: Контрольный Выстрел"
В 2020 году в Татарстане сдадут первый объект нацпроекта «Демография»
В Чебоксарах из-за ДТП с троллейбусом, где пострадали 26 человек, могут возбудить уголовное дело
Смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц в магазинах Билайн
В Нижнекамске могут начнать создавать трубы, электроприборы для вентиляции и упаковки из вторсырья
В метро Казани запущен брендированный поезд
Жительница Набережных Челнов после пластической операции отсудила у медклиники 400 тысяч рублей
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб: количество пострадавших увеличилось до 26 человек
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
Бюджет Казани на 2019 год изменили из-за перечислений из казны Татарстана
В Чувашии задержали парня, который ехал из Челябинска в Москву без водительских прав
В Казани автобус №31 поменяет свой маршрут
В Татарстане потеплеет до аномальных для октября +13 градусов
В Татарстане запустят киностудию полного цикла
В Марий Эл дети вызвали полицию, когда отец избивал их мать и угрожал ее убить
ВТБ и Российская Гильдия Риэлторов подписали соглашение о сотрудничестве