В Чебоксарах во время погони за "бесправником" в аварии погиб пассажир легковушки
Серьезное ДТП произошло на улице Энтузиастов в столице Чувашии днем во вторник, 16 октября. По предварительным данным, 21-летний местный житель, не имеющий водительских прав, решил покататься. Вместе с 18-летним приятелем на красной "классике" - ВАЗ-2106, он попался на глаза патрульному экипажу ДПС на кольце возле остановки общественного транспорта "Роща". На сигнал полицейских остановиться водитель только прибавил газ. В результате непродолжительной погони удиравший от госавтонспекторов автомобиль вылетел на встречку и врезался в "Ладу Приору".
В результате ДТП пострадали три человека - оба водителя и пассажир "классики". Пассажира вырезали из искореженного салона сотрудники МЧС Чувашии. Несмотря на усилия медиков, молодой человек скончался в больнице от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU
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