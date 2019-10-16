Бюджет Казани на 2019 год изменили из-за перечислений из казны Татарстана

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-16T17:18:30+03:00

Речь идет о безвозмездных перечислениях, которые, в том числе, пойдут на покупку общественного транспорта и увеличение зарплат

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В эту среду на заседании Казгородумы депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет города на 2019 год. Причина тому – ожидаемые безвозмездные перечисления из казны Татарстана - 1 миллиард 136 миллионов рублей.

Так, например, речь идет о почти 392 миллионах рублей, которые столица республики потратит на покупку общественного транспорта, а также о 211,7 миллионах рублей на увеличение зарплаты бюджетникам в рамках исполнения «майских» указов Владимира Путина.

Также более 151 миллиона из безвозмездных перечислений из бюджета Татарстана пойдет содержание объектов благоустройства, 145,7 миллиона рублей на капремонт машин, обслуживающих городские дороги, 129,9 миллиона на переселение людей из аварийного жилья.

В итоге бюджет Казани на 2019 года по доходам должен составить более 25,31 миллиарда рублей, а по расходам – 27,5 миллиарда. Дефицит равен при всем этом 2 миллиарда 232 миллиона рублей. Его собираются покрыть за счет остатков на начало этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU