2019-10-16T18:09:48+03:00
Общество

Жительница Набережных Челнов после пластической операции отсудила у медклиники 400 тысяч рублей

Женщина хотела исправить дефекты внешности, но после операции ее ухудшилось ее общее состояние
Алина ГАБДУЛИНА
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Пациентка, пытаясь договориться без суда, потребовала врачей вернуть ей деньги, но те отказалисьПациентка, пытаясь договориться без суда, потребовала врачей вернуть ей деньги, но те отказалисьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жительница Набережных Челнов обратилась в суд с иском к городской медклинике. Женщина желала расторгнуть договор на оказание оказанных ей услуг, а также взыскать с учреждения уплаченные деньги, убытки, штраф в размере 50% и компенсацию морального вреда.

Дело в том, что клиентка решила с помощью пластической операции поправить свою внешность. Но после нее у нее ухудшилось состояние здоровья. Еще до иска женщина потребовала у медклиники вернуть ей деньги, но там ей отказали.

В итоге городской Набережночелнинский суд встал на сторону женщины и обязал учреждение выплатить ей 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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