Жительница Набережных Челнов после пластической операции отсудила у медклиники 400 тысяч рублей
Жительница Набережных Челнов обратилась в суд с иском к городской медклинике. Женщина желала расторгнуть договор на оказание оказанных ей услуг, а также взыскать с учреждения уплаченные деньги, убытки, штраф в размере 50% и компенсацию морального вреда.
Дело в том, что клиентка решила с помощью пластической операции поправить свою внешность. Но после нее у нее ухудшилось состояние здоровья. Еще до иска женщина потребовала у медклиники вернуть ей деньги, но там ей отказали.
В итоге городской Набережночелнинский суд встал на сторону женщины и обязал учреждение выплатить ей 400 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU