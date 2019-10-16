В Нижнекамске могут начнать создавать трубы, электроприборы для вентиляции и упаковки из вторсырья

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-16T18:48:10+03:00

В ближайшие 10 лет Нижнекамск планирует привлечь в ТОСЭР не менее 20 компаний Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Соответствующие инициативы были обсуждены в рамках 11-го Инвестиционного совета

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Территория особого социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нижнекамск» может пополниться тремя производствами. Соответствующие инициативы были обсуждены в рамках 11-го Инвестиционного совета.

Так, первым проектом стало предприятие по производству оборудования для строительства промышленных предприятий и их капремонта. Например, там будут создаваться трубные узлы, несущие металлоконструкции для эстакад, зданий и сооружений.

Вторым проектом стало предприятие по производству электроприборов для систем вентиляции и дымоудаления.

Третьим проектом стало предприятие по производству упаковки из вторсырья, замещающей пластиковую тару. Свои изделия компания намерена поставлять, в первую очередь, производителям яиц.

- Всего же за ближайшие 10 лет Нижнекамск планирует привлечь в ТОСЭР не менее 20 компаний с объемом инвестиций 7,5 миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

ИСТОЧНИК KP.RU