В Нижнекамске могут начнать создавать трубы, электроприборы для вентиляции и упаковки из вторсырья
Территория особого социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нижнекамск» может пополниться тремя производствами. Соответствующие инициативы были обсуждены в рамках 11-го Инвестиционного совета.
Так, первым проектом стало предприятие по производству оборудования для строительства промышленных предприятий и их капремонта. Например, там будут создаваться трубные узлы, несущие металлоконструкции для эстакад, зданий и сооружений.
Вторым проектом стало предприятие по производству электроприборов для систем вентиляции и дымоудаления.
Третьим проектом стало предприятие по производству упаковки из вторсырья, замещающей пластиковую тару. Свои изделия компания намерена поставлять, в первую очередь, производителям яиц.
- Всего же за ближайшие 10 лет Нижнекамск планирует привлечь в ТОСЭР не менее 20 компаний с объемом инвестиций 7,5 миллиардов рублей, - сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.
ИСТОЧНИК KP.RU
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