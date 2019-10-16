2019-10-16T13:03:12+03:00
Происшествия

Житель Чувашии за разврат и секс-шантаж 15-летней школьницы отделался условным сроком

Со своей жертвой он познакомился в соцсетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Развратные действия, совершенные в отношении несовершеннолетней, и понуждение ее к действиям сексуального характера – виновным в этом был признан 19-летний житель села Красноармейское.

Как было доказано в суде, в соцсетях молодой человек познакомился с 15-летней школьницей из Чебоксар. В августе прошлого и мае 2019 года он вел с ней переписку на сексуальные темы, побуждая у подростка нездоровый интерес к этому.

В итоге он получил от школьницы ее фото интимного характера, чем и решил воспользоваться. Парень угрожал девочке распространить эти снимки, если она не займется с ним сексом.

В итоге школьница сообщила обо всем своей матери, а та уже обратилась в полицию. Парня вычислили и задержали.

- Свою вину молодой человек в полном объеме признал. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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