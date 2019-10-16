2019-10-16T09:53:11+03:00
Происшествия

В Марий Эл в бункер с бетоном упала женщина

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека"
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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Уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть человека" возбуждено в СУ СКР Марий Эл.

Как полагают следователи, трагический случай произошел в ночь на 14 октября на предприятии в Волжске. Там в бункере бетонно-смесительного узла организации по производству бетонных смесей обнаружено тело 56-летней сотрудницы. Как рассказали "Комсомольской правде - Казань" очевидцы, погибшая погибла от удушья, упав в этот бункер. Заметили ее пропажу слишком поздно. Вызванные на место ЧП медики помочь ей уже не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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