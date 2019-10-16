В Казани мужчину, купившему квартиру, не пускали в подземный паркинг

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-16T11:42:51+03:00

Ключи от парковки для жильца передали после вмешательства приставов Фото: Из материалов пресс-службы

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Житель столицы Татарстана приобрел новую квартиру в доме, где построили и подземный паркинг. Но воспользоваться им он не мог - руководство товарищества собственников жилья (ТСЖ) по какой-то причине затягивало передачу ключа конкретно для этого нового жильца.

Собственник квартиры подал иск в суд с требованием о передачи ему ключа от подземной парковки.

Восстанавливать справедливость пришлось судебным приставам. Только благодаря их вмешательству руководство ТСЖ передало ключ взыскателю. Причины конфликта неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU