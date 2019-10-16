2019-10-16T08:45:05+03:00
Звезды

В Казани школьникам и пенсионерам сделают скидку в кинотеатре

Акцию объявили в кинотеатре "КАРО"
Лика ИСАЕВА
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Кинотеатр объявил скидки для посетителейКинотеатр объявил скидки для посетителейФото: Из материалов пресс-службы
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Скидки на билеты в кинотеатр "КАРО": 7 дней в неделю для школьников, студентов и пенсионеров будут действовать специальные цены на сеансы.

Администрация предлагает казанцам и гостям столицы Татарстана воспользоваться этим специальным предложением при приобретинии билетов. Теперь всю неделю школьники и студенты посмотреть кино за полцены, а стоимость билетов для пенсионеров составит до 150 рублей. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно предъявить оригинал документа, подтверждающего льготу. Подробности акции и информация о скидках на билеты для других категорий граждан на сайте karofilm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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