В Казани школьникам и пенсионерам сделают скидку в кинотеатре
Скидки на билеты в кинотеатр "КАРО": 7 дней в неделю для школьников, студентов и пенсионеров будут действовать специальные цены на сеансы.
Администрация предлагает казанцам и гостям столицы Татарстана воспользоваться этим специальным предложением при приобретинии билетов. Теперь всю неделю школьники и студенты посмотреть кино за полцены, а стоимость билетов для пенсионеров составит до 150 рублей. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно предъявить оригинал документа, подтверждающего льготу. Подробности акции и информация о скидках на билеты для других категорий граждан на сайте karofilm.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU