В Казани дорожники перешли на зимний режим работы
Переоборудовано к уборке снега 90% машин, оставшаяся часть продолжает мойку дорог
Фото: metshin.ru
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В этот вторник, 15 октября, дорожники Казани перешли на зимний режим работы. Улицы от снега будут чистить 550 единиц спецтехники. К этой зиме было дополнительно приобретено 25 мини-тракторов и 10 специализированных тротуароуборочных машин. Это было сделано из-за многочисленных жалоб от пешеходов в прошлый снежный сезон.
Сейчас машины переоборудованы к снегу на 90%. Остальная часть пока продолжает мыть дороги и объекты благоустройства.
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ИСТОЧНИК KP.RU