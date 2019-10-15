2019-10-15T17:56:34+03:00
Происшествия

В Татарстане бездомный зарубил топором неблагодарного приятеля

Мужчины проживали в шалаше
Олег ЛУГОВОЙ
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Потерпевшему вызвали "скорую" и он выжил.Потерпевшему вызвали "скорую" и он выжил.
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В набережных Челнах 58-летнему бездомному предъявили обвинение в покушении на убийство.

Как следует из материалов уголовного дела, этим летом мужчина построил под Боровецким мостом шалаш и жил в нем. А через несколько месяцев он встретил другого бездомного. 54-летний мужчина просил милостыню, и хозяин шалаша решил его приютить.

Вечером 6 октября новый жилец привел в гости другого своего знакомого. Вместе с ним он начал ругать хозяина за то, что тот выпило слишком много спиртного и ему с приятелем теперь не хватает.

Утром конфликт продолжился, и обвиняемый упрекнул потерпевшего в неблагодарности – ведь он его кормил. Видимо, исчерпав все доводы, хозяин шалаша нанес оппоненту три удара топором по голове. После чего сказал свидетелю вызвать «скорую», а сам пришел в полицию с явкой с повинной.

- Свою причастность к совершению преступления мужчина признал лишь частично. Его отправили под стражу. Расследование дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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