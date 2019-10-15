В 2020 году в Татарстане пройдет Международный конгресс сельской молодежи

СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-15T19:33:20+03:00

Когресс соберет представителей не менее 50 субъектов России и 20 стран-участников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На проведение мероприятия будет потрачено 3,6 миллиона рублей

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В феврале 2020 году в Татарстане пройдет Международный конгресс сельской молодежи. Его организатором станет Аграрное молодежное объединение республики. На проведение мероприятия оно получило грант в размере 3,6 миллиона рублей, сообщает Минсельхоз региона.

В конгрессе примут участие начинающие предприниматели, представители органов местного самоуправления, молодые специалисты агропромышленных комплексов и просто ребята, занимающиеся развитием молодежной политики на селе.

Площадка соберет представителей не менее 50 субъектов России и 20 стран-участников. Они смогут наладить контакты и обменяться опытом в области развития сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU