2019-10-15T19:33:20+03:00
Общество

В 2020 году в Татарстане пройдет Международный конгресс сельской молодежи

На проведение мероприятия будет потрачено 3,6 миллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Когресс соберет представителей не менее 50 субъектов России и 20 стран-участниковКогресс соберет представителей не менее 50 субъектов России и 20 стран-участниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В феврале 2020 году в Татарстане пройдет Международный конгресс сельской молодежи. Его организатором станет Аграрное молодежное объединение республики. На проведение мероприятия оно получило грант в размере 3,6 миллиона рублей, сообщает Минсельхоз региона.

В конгрессе примут участие начинающие предприниматели, представители органов местного самоуправления, молодые специалисты агропромышленных комплексов и просто ребята, занимающиеся развитием молодежной политики на селе.

Площадка соберет представителей не менее 50 субъектов России и 20 стран-участников. Они смогут наладить контакты и обменяться опытом в области развития сельских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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