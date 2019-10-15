На профилактику абортов в Татарстане и еще в 7 регионах России выделили 12,2 миллиона рублей
На профилактику абортов в Татарстане, а также еще в 7 регионах России, выделили 12,2 миллиона рублей.
Агентство социальных технологий в защиту семейных ценностей предоставило средства НКО, борющимся с абортами в Татарстане, Свердловской, Магаданской, Московской, Омской, Псковской, Ростовской областях и Ставропольском крае, сообщает «Кoммерсант».
На данный проект деньги выделили в рамках конкурса президентских грантов. В обосновании программы отмечено, что Россия – один из мировых лидеров по количеству абортов. И из 750 тысяч абортов в год лишь пятая часть осуществляется по медицинским показателям. Также в рамках проекта планируется разработка законопроектов и методических пособий.
ИСТОЧНИК KP.RU