На профилактику абортов в Татарстане и еще в 7 регионах России выделили 12,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-15T18:05:39+03:00

Также в рамках проекта планируется разработка законопроектов и методических пособий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это было сделано в рамках конкурса президентских грантов

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На профилактику абортов в Татарстане, а также еще в 7 регионах России, выделили 12,2 миллиона рублей.

Агентство социальных технологий в защиту семейных ценностей предоставило средства НКО, борющимся с абортами в Татарстане, Свердловской, Магаданской, Московской, Омской, Псковской, Ростовской областях и Ставропольском крае, сообщает «Кoммерсант».

На данный проект деньги выделили в рамках конкурса президентских грантов. В обосновании программы отмечено, что Россия – один из мировых лидеров по количеству абортов. И из 750 тысяч абортов в год лишь пятая часть осуществляется по медицинским показателям. Также в рамках проекта планируется разработка законопроектов и методических пособий.

ИСТОЧНИК KP.RU