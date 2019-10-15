2019-10-15T18:31:55+03:00
Происшествия

В Чебоксарах на Сугутском мосту в ДТП с двумя авто пострадал один человек

С различными травмами он был госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба ГИБДД ЧувашииФото: пресс-служба ГИБДД Чувашии
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Ночью во вторник, 15 октября, на Сугутском мосту в Чебоксарах произошла авария с участием автомобилей Lada 2112 и Opel Astra. По предварительным данным, отечественная легковушка, не соблюдавшая безопасную дистанцию, врезалась сзади в иномарку.

В результате столкновения пострадал 37-летний водитель автомобиля Opel. Он был госпитализирован с различными травмами.

Водитель «двенадцатой», в свою очередь, отказался от медицинского освидетельствования. Кроме того, он не имел права садиться за руль автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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