В Чебоксарах на Сугутском мосту в ДТП с двумя авто пострадал один человек
Ночью во вторник, 15 октября, на Сугутском мосту в Чебоксарах произошла авария с участием автомобилей Lada 2112 и Opel Astra. По предварительным данным, отечественная легковушка, не соблюдавшая безопасную дистанцию, врезалась сзади в иномарку.
В результате столкновения пострадал 37-летний водитель автомобиля Opel. Он был госпитализирован с различными травмами.
Водитель «двенадцатой», в свою очередь, отказался от медицинского освидетельствования. Кроме того, он не имел права садиться за руль автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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