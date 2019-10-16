2019-10-16T09:01:25+03:00
Общество

Банк ВТБ вручил 3 миллиона рублей ДРКБ на новое оборудование

На переданные в рамках благотворительной акции средства больница закупит инструменты для отделений нейро- и кардиохирургии
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В этом году номинал сертификата увеличился в два раза.В этом году номинал сертификата увеличился в два раза.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН
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10 октября в семейной гостинице «Дом Роналда Макдоналда» прошла благотворительная акция от ВТБ «Мир без слез». В рамках программы Детской республиканской клинической больнице Минздрава Татарстана вручили сертификат на 3 миллиона рублей для покупки нового оборудования. ДРКБ стала участником данной благотворительной программы уже в четвертый раз, причем в этом году номинал сертификата увеличился в два раза.

– Мы уже 16 лет посещаем детские больницы и оказываем им финансовую поддержку в приобретении оборудования. И особенность акции в том, что банк не диктует, что должна приобретать больница, они сами решают, что им нужно в данный момент, – отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. – Мы очень рады, что программа работает и эффективна. И также неотъемлемой частью программы является детский праздник. Мы считаем, что детские улыбки, смех и положительные эмоции — это самое лучшее лекарство.

Для юных пациентов ДРКБ провели праздник с театрализованным представлением и фокусами. Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

Для юных пациентов ДРКБ провели праздник с театрализованным представлением и фокусами.Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

Поэтому перед торжественной частью мероприятия для юных пациентов ДРКБ провели красочный детский праздник с театрализованным представлением и фокусами. Перед ребятами выступили герои популярного мультика «Маша и медведь». Ну а напоследок каждому достался памятный подарок для развития творческих способностей.

На переданные больнице средства будут закуплены аппараты эхокардиографии и инструменты для отделений нейро- и кардиохирургии. Ранее благодаря акции были оснащены детское травматолого-ортопедическое отделение, ЛОР-отделение, отделения патологии и реабилитации новорожденных.

Перед ребятами выступили герои популярного мультика «Маша и медведь». Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

Перед ребятами выступили герои популярного мультика «Маша и медведь».Фото: Тимур ФАХРУЛЛИН

– Например, благодаря иммерсионной кровати, которая была подарена отделению патологии новорожденных в 2010 году, проведено уже 25 тысяч процедур, направленных на реабилитацию, – приводит примеры заместитель главврача по хирургической помощи ДРКБ Владимир Филатов. – На эндоскопической ЛОР-установке, полученной в 2015 году, выполнено более 4,5 тысячи операций.

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