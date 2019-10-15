В Йошкар-Оле задержали директора центрального парка за растрату 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-15T19:05:53+03:00

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В Йошкар-Оле задержан директор Центрального парка культуры и отдыха. 45-летнего мужчину подозревают в растрате вверенного ему имущества в особо крупном размере. Признаки этого преступления выявили местные сотрудники ФСБ.

Как следует из материалов уголовного дела, занимая указанную должность, вплоть до мая 2019 года директор заключал заведомо невыгодные для парка договоры. Цена в них была необоснованно завышены, причем значительно.

В итоге МАУК «Центральный парк культуры и отдыха» Йошкар-Олы был причинен ущерб на 5 миллионов рублей.

-Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU