2019-10-15T15:04:24+03:00
Экономика

В Татарстане к 2020 году на воду могут спустить первое туристическое судно на сжиженном газе

В этот вторник был подписан план по реализации проекта создания данных речных судов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В этот вторник, 15 октября, в университете Иннополис президент Татарстана Рустам Минниханов и зампредседателя «Газпрома» Виталий Маркелов на выставке образцов газомоторной техники ознакомились с проектом создания прогулочных речных судов на сжиженном природном газе (СПГ) от Зеленодольского завода.

Там же Минниханов и Маркелов подписали план мероприятий по реализации данного пилотного проекта.

Так, что показанный им на стенде татарстанского завода будущее судно типа «Чайка», рассчитанный на 150 пассажиров, может быть спущен на воду уже в 2020 году – к столетию ТАССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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