2019-10-15T16:29:41+03:00
Происшествия

В Казани в аварии с двумя иномарками пострадал пятилетний ребенок

Он был госпитализирован с подозрением на травму живота [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Полк ДПС КазаниФото: Полк ДПС Казани
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Во вторник, 15 октября, в Казани на улице Азино произошло столкновение автомобилей марок Volkswagen и Jeep.

По предварительным данным, немецкая иномарка остановилась для поворота с включенным сигнальными огнями, пропуская встречный поток машин. В это время сзади в нее врезался Jeep, водитель которого, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию.

Фото: Полк ДПС Казани

Фото: Полк ДПС Казани

В результате столкновения пострадал пятилетний пассажир. Ребенок был госпитализирован с подозрением на травму живота.

На месте врачами был осмотрен и водитель автомобиля Volkswagen. От дальнейшей медпомощи он отказался.

Фото: Полк ДПС Казани

Фото: Полк ДПС Казани

ИСТОЧНИК KP.RU

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