В Казани в аварии с двумя иномарками пострадал пятилетний ребенок
Во вторник, 15 октября, в Казани на улице Азино произошло столкновение автомобилей марок Volkswagen и Jeep.
По предварительным данным, немецкая иномарка остановилась для поворота с включенным сигнальными огнями, пропуская встречный поток машин. В это время сзади в нее врезался Jeep, водитель которого, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию.
Фото: Полк ДПС Казани
В результате столкновения пострадал пятилетний пассажир. Ребенок был госпитализирован с подозрением на травму живота.
На месте врачами был осмотрен и водитель автомобиля Volkswagen. От дальнейшей медпомощи он отказался.
Фото: Полк ДПС Казани
ИСТОЧНИК KP.RU
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