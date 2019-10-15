«Лучший водитель такси в России-2019» в Казани: участников заставят ездить со стаканом

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-15T17:53:01+03:00

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В эту среду, 16 октября, в Казани около здания ГИБДД Татарстана (Оренбургский тракт, 17) пройдет региональный этап II Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России-2019».

С 13.30 и до 16.00 у его участников проверят знания Правил дорожного движения, истории Татарстана, законодательства о такси, основ устройства автомобиля, основ оказания первой помощи при ДТП и основ обеспечения безопасных условий в такси, скоростное маневрирование и плавность вождения.

Что касается последнего, то для оценки качества вождения на крыше таксистов поставят стакан с водой. Кто во время преодоления намеченного маршрута меньше всех расплескает его, тот и выиграет данный этап.

К участию в конкурсе допускаются как сотрудники таксопарков, так и индивидуальные предприниматели с разрешением на перевозку пассажиров и багажа. При этом еще нужно иметь водительский стаж 3 года, в течение последних 3 лет не иметь нарушений и ДТП.

Победителям регионального этапа обещают ценные призы и памятные подарки. А самый лучший таксист за счет организаторов отправится на всероссийский финал в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU