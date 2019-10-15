2019-10-15T14:26:12+03:00
Экономика

К Новому году-2020 в Советском районе Казани установят искусственную ель за миллион рублей

Тендер уже опубликован на сайте госзакупок местной администрацией
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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Искусственная ель к Новому году-2020 для Советского района Казани обойдется бюджету в один миллион рублей. Соответствующий тендер на сайте госзакупок уже опубликовала местная администрация.

Согласно техзаданию, искусственное дерево должно быть высотой не менее 16,3 метров, а диаметром - не менее 6,8 метра. При этом ель должна быть изготовлена не ранее 2019 года.

Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 24 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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