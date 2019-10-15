16 октября в Йошкар-Оле пять домов останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-15T14:53:19+03:00

Так, с 9.00 до 15.00 холодной воды не будет в домах на улицах Красноармейская и Маяковского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В среду, 16 октября, в Йошкар-Оле без холодной воды останутся жители пяти домов на улицах Красноармейская и Маяковского. Причина отключения – работы по замене задвижки.

Так, с 9.00 до 15.00 холодной воды не будет в жилых домах по адресам: улица Красноармейская, 42, 42а, 44 и 44а, а также улица Маяковского, 75.

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ИСТОЧНИК KP.RU